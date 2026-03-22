ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹210, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹305, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹340, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹155ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹4.90ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ಏರಿಕೆ: ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಟಾಣಿ ಈಗ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂ ಕೋಸು, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು: ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹40–50, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸೇಬು ಏರಿಕೆ: ಈ ವಾರ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಧಾರಣೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹175 ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹130–150ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ, ಗೋಧಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಫ್ತು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹130–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹210–220, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹720–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–290, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹275–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–430ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ಇಳಿಕೆ: ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹350, ಬೂತಾಯಿ ₹290, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,100, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,680, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,070, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹540–780, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹660ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260322-17-1583876730</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>