ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ₹36 ಸಾವಿರ

ತುಮಕೂರು: ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ತಿಪಟೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹36,006ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಬ್ಬರಿ ಆವಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಹರಾಜಿಗೆ ಕೇವಲ 1,482 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (3,447 ಚೀಲ) ಆವಕವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹30,500, ಮಾದರಿ ₹32,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಹರಾಜಿಗೆ 1,621 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆವಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರ ಆವಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಏ. 6ರಂದು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹32,218ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ₹36 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇರುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಮಾಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಕ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>