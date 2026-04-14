ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ: ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹38 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ

ತುಮಕೂರು: ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಧಾರಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ತಿಪಟೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹38 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಏ.9ರಂದು ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ₹36,006ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಗರಿಷ್ಠ ₹38 ಸಾವಿರ, ಮಾದರಿ ₹36,711, ಕನಿಷ್ಠ ₹32,500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ತಿಪಟೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೇವಲ 1,705 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಚೀಲ 3,989) ಕೊಬ್ಬರಿ ಆವಕವಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆವಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಮಾಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.