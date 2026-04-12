ದನಿಯಾ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ ಬೆಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಳೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಚೇತರಿಸಿದೆ. ಕೋಳಿ ದರ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೀನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ: ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ ದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ಏರಿಕೆ: ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಇನ್ನೂ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹50–60ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹60–70, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹60–70, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣುಗಳು: ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರಬೂಜ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಪಾಮಾಯಿಲ್ ತುಸು ಏರಿದ್ದರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹140–142, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–185ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹25ರ ವರೆಗೂ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಹ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಶೇಂಗಾ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯಾ ದುಬಾರಿ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ದರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30ರವರೆಗೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆವಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದುಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದನಿಯಾ ಕೆ.ಜಿ ₹170–180, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹430–450, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹230–240, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹720–740, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–290, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–300, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹820–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,500, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,100–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹870–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹820–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿದಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹160, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹235, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹260ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹4.84ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ದುಬಾರಿ: ಮೀನಿನ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹470, ಬೂತಾಯಿ ₹380, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,420, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,550, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,080 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,000, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–720, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹720ಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-17-1744379882</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>