ಶತಕದತ್ತ ಬೀನ್ಸ್‌; ತರಕಾರಿ ದುಬಾರಿ

<p>ತುಮಕೂರು: ಈ ವಾರ ಬೀನ್ಸ್ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ: ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶತಕದತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ₹70–80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ₹100ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆವಕ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಾಮ್ ಸಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಳ: ಉಷ್ಣಾಂಶ ತಾಳಲಾರದೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ: ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೈನಾಪಲ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹139–141, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹185–190ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ ಏರಿಕೆ: ಬೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಈ ವಾರವೂ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹15ರ ವರೆಗೂ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯಾ ಕೆ.ಜಿ ₹170–180, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹460–480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹230–240, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹730–750, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹265–275, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–300, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–850, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,400–1,500, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,100–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹870–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ (1ಕ್ಕೆ) ₹1.10 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹155, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹230, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹255ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹145ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.75ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು: ಮೀನಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹430, ಬೂತಾಯಿ ₹340, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,420, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,550, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,220 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–670, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹900ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-17-1404427574</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>