ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೆರವು

<p>ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಸೀಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ಭೂತಕೋಲಗಳಿರಲಿ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮವಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿರಳ.</p><p>ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಕರಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಕರಾವಳಿಗರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಊರಿನಿಂದಲೇ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಗೂ ದುಬೈ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ವಿದೇಶಿ ನೆಲಕ್ಕೂ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾರಿ ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ.</p><p>ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ನಾರು ಬಳಸಿ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 800 ಮೊಗ್ಗುಗಳಿರುವ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಎಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಭೂತಕೋಲ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ದರವು ₹500 ರಿಂದ ₹2100ರವರೆಗೂ ಏರಿಳಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ದರವು ₹300 ರಿಂದ ₹800ರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಶಂಕರಪುರ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಏಜೆಂಟರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಂದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೇವಲ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ 50 ಸೆಂಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಂಕರಪುರದಲ್ಲಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರಪುರ ಭಾಗದ ಕೆಂಪು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹೆಜ್ಜೆ</strong></p><p>ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಕೊಯ್ಯುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಘಗಳೂ ಶಂಕರಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.</p><p>‘ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 25 ಗಿಡಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಕೃಷಿಯು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಶಂಕರಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ದರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್.</p><p>‘ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದೇವರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಬಂಟಕಲ್ಲು.</p><p>‘ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ನಿಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾರಕ’ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಮನೆ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಈ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಯು ಕಳೆಗುಂದದಿರಲು ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>