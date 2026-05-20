ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಇಳಿಕೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ : ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 2026ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದ ಅಂದಾಜನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೇ 6.4ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದ ಶೇ 6.6ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಏಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಯುಎನ್ ಡಿಇಎಸ್ಇ) ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದಾಜು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೇ ಇರಲಿದೆ.

ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು 'ಯುಎನ್ ಡಿಇಎಸ್ಎ' ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇಂಗೊ ಪಿಟರ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಚನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು, ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಬೇಡಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2027ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಶೇ 6.6ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.