ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೀಳುವ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚೌಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಅನ್ವಯ, ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ 18ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಸುಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ರಿಂದ 150 ದಿನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">'ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ, ಆಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಂಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.