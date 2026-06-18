ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಡಿರುವುದು ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಇಂಧನ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ತಗ್ಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.</p><p>‘ವೈಷಮ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಜಗದ ಇತರ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತಾದಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಐಇಒ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಿ. ರಲ್ಹಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 77.40 ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸತತ ಐದನೆಯ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು 20 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. </p><p>ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೂಡ ತೇಜಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸತತ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರುಗತಿಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 0.3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p><p>‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೆಲಿಗೇರ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಮ್ಮ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರಲ್ಹಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>