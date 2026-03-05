ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮೆ? ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಬಳಿ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿತ ತೈಲದ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತನಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಶೇ 88ರಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ (ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ಅಗತ್ಯದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದಿಂದ (ಐಡಿಎಫ್ಸಿ) ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಐಡಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಆದರೆ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>