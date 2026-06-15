ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆ (ಬಿಎಸ್ಇ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಸೋಮವಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸಮೂಹವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿವೆ’ ಎಂದು ಸಮೂಹವು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ವೇದಾಂತ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವೇದಾಂತ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ‘ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಇದು’ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ವೇದಾಂತ ಕಂಪನಿಯು 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಂಡನ್ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವು ಈಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದ ಸಸಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ... ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವೇದಾಂತ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>