ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಲಾಭ ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒಡೆತನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿ ವೇದಾಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2025–26ನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ (ಪಿಎಟಿ) ಶೇ 89ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>2024–25ರ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹4,961 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಬಾರಿ ₹9,352 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವರಮಾನವು ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹51,524 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವೆಚ್ಚವು ₹13,702 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹19,119 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ₹81,740 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-51-1695010509</p>