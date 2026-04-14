ನಾಲತವಾಡ | ನಗದು ಬರ: ಗ್ರಾಹಕರ ಪರದಾಟ

ನಾಲತವಾಡ: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ತೆಗೆಯುವ (ವಿತ್ ಡ್ರಾ) ಮಿತಿಯನ್ನು ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳಿದರೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಅಥವಾ ₹10 ಸಾವಿರ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ಮುಂಚೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಹಣ ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹ 5 ರಿಂದ ₹ 10 ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ₹ 10 ಸಾವಿರ ವರೆಗೂ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇವಲ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಕೇವಲ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ನಮ್ಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಣ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ವಾಗ್ದಾದ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

'ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಿತಿ ಹೇರಿದರೆ ಮದುವೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ತರಕಾರಿ, ಹಾಲಿನವರಿಗೆ, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಮನೆಗೆಲಸದವರಿಗೆ ನಗದು ಹಣವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗದಗಿನ ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಹಣ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಬಿಐ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ರ
ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯಪು