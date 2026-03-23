ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಸ್ಟೌವ್, ಸೌದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಟೌವ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ₹3-4 ಸಾವಿರ ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಅಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ನವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೌದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟನ್ ಸೌದೆ ₹3 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ 100 ಕೆ.ಜಿ ಸೌದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೌದೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈಗ 1 ಟನ್ ತೂಕದ ಸೌದೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಸೌದೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೌದೆ ಒಲೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-15-1043469965