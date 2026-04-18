ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾಗದು

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೆರಿಗೆದಾರರು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ' ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಶೋರ ಭಟ್ಟಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಳೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇ- ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಎಂ.ಆರ್. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ.ಆರ್. ಜುನ್ನಾಯ್ಕರ್, ಪಂಡಿತ ಹನಗಂಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೆಂಗನಾಳ, ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ, ರಶ್ಮಿ ಕೊಕಟನೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘದ ವೀರಭದ್ರ ಕುಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಭದ್ರನವರ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಂತ ಜಾಡಗೌಡ, ಭೀಮಶಿ ಮಗದುಮ್, ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಳಕಿ, ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ ಚಿಂಡಕ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಡ, ಹುಮಾಯೂನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ವಿವಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>