ನವದೆಹಲಿ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಎಫ್ಪಿಐ) ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹52,704 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹22,615 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು 17 ತಿಂಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹3,765 ಕೋಟಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹22,611 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹35,962 ಕೋಟಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕವು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಸಮರ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು ನಿಧಾನವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಏಂಜೆಲ್ ವನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಕಾರ್ ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 6723 ಅಂಶ ಕುಸಿತ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನಾ ದಿನ (ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು) ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 81287ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 25178ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಮಾರ್ಚ್ 13ರ (ಶುಕ್ರವಾರ) ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 74563ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 23151ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 6723 ಅಂಶ (ಶೇ 8.27ರಷ್ಟು) ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 2027 (ಅಂದಾಜು ಶೇ 8.06ರಷ್ಟು) ಅಂಶ ಕುಸಿದಿವೆ.

ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ₹33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವಾರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್ ₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆ: ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯವು (ಎಂ–ಕ್ಯಾಪ್) ₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 4354 ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 1299 ಅಂಶ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿವೆ.