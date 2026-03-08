ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾತುಕತೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೈಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿವೆ, ಮಿಗತೆ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತವು ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಸಮರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದ ಹಡಗುಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದೆ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತೈಲ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ರಷ್ಯಾದ ರೊಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕಾಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್–ಮಿತ್ತಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪನಿಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಅವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ತೈಲದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗ್ರಹವು ದೇಶದ 50 ದಿನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>