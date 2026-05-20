ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

'ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ₹29,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಉಡಾನ್ 2 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ 200 ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದಲಿವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.