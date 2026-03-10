ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಬಿಟುಮಿನ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:51 IST
ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟುಮಿನ್ ಸಾಗಣೆಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು.
ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದರಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ₹60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತಪ್ಪಿದೆ
ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಠೋಡ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದರು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ
