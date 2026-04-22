ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಹೊಸ ಸಿಇಒ
2021ರಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು, ಸಿಇಒ ಆಗಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
• ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಹೊಸ ಹೊಣೆ
ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
• ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಅನುಭವ
2001ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೇರಿದ ಟರ್ನಸ್, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸರಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸವಾಲು ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
• ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 935 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1
ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ