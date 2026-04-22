ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಆ್ಯ‍ಪಲ್ ನೂತನ CEO ಟರ್ನಸ್‌ ಯಾರು? ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಹೊಣೆ ಯಾವುದು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:40 IST
ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ನೂತನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಹೊಸ ಸಿಇಒ
2021ರಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು, ಸಿಇಒ ಆಗಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಹೊಸ ಹೊಣೆ
ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಅನುಭವ
2001ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೇರಿದ ಟರ್ನಸ್, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಸರಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸವಾಲು ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸರಿಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 935 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
50
ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1
ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಹಿಂದೆ ಟರ್ನಸ್
ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್‌, ಆ್ಯಪಲ್‌ ವಾಚ್‌, ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಟರ್ನಸ್‌. ಹೊಸ ಹೊಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಐಫೋನ್‌ ಏರ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
ವೇತನವೆಷ್ಟು?
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟರ್ನಸ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯಾಗಲೀ, ಟರ್ನಸ್‌ ಅವರಾಗಲೀ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಕುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಣೆ?
ಕುಕ್‌ ಅವರು ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥರ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್‌ ಅವರ (2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 1ರ) ಬಳಿಕ ಅವರ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.‌ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುಕ್‌ ಅವರು, ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ನಸ್‌ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುಕ್‌ ಅವರಿಗೇ.
