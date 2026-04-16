ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ: ವರದಿ

2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ₹16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ₹76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 19ರಿಂದ ಶೇ 36ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಕಿರುಸಾಲ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ