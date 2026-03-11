ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಲವು: ಸಮೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 62ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟು ವೇದಿಕೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ವಿಚ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಧ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 57ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೊದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>