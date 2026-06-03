ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಬದಲು ಪಿಪಿಐ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಸಲು, ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಯಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಪಿಪಿಐ) ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆಯು (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) 2022–23ರ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಪರಿಷ್ಕತ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 2011–12ರ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬದಲಾಗಿರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಹ್ತೋ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪಿಪಿಐ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಐಎಂಎಫ್) ಶಿಫಾರಸು ಮೇರೆಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನಿಂದ ಪಿಪಿಐಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಪಿಪಿಐನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1942ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಇದಕ್ಕೆ 1939 ಮೂಲ ವರ್ಷ ವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ 2011–12 ಮೂಲವರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 697ರಿಂದ 957ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-51-629730966</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>