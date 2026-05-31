ಯುಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹1.14 ಕೋಟಿ ಲಾಭ

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಯುಕೆ ಸೌಹಾದ೯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹1.41 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ₹1.14 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಈಗ 25 ವಷ೯ ಪೂರೈಸಿ 26ನೇ ವಷ೯ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದೆ. ವಷಾ೯ಂತ್ಯಕ್ಕೆ 22388 ಷೇರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ₹200 ಕೋಟಿ ಠೇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4484 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹150.21 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದೆ. ಶೇ 92.82 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಇದೆ. ₹53 ಕೋಟಿ ಠೇವುಗಳನ್ನು ಗುಂತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-20-1183520522</p>