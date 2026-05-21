ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಟೊ ಐಪಿಒ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ₹ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಮಾರಾಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ 'ಜೆಪ್ಟೊ' ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ₹ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವವರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ ಸೇರಿ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ಗಳ '10 ನಿಮಿಷ'ದ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಕೊಕ್.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಪಿಒಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸಾಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಟೊ ಸೇರಲಿದೆ.</p><p>ಐಪಿಒಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಿಂಗಳ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಬಿಯಿಂದ ಜೆಪ್ಟೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಐಪಿಗೆ ಜೆಪ್ಟೊ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ಐಪಿಒಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p> .Zepto IPO: ಐಪಿಒಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೆಪ್ಟೊ.