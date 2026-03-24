ಜೆಪ್ಟೊದಲ್ಲಿ ‘ಪೇ ಲೇಟರ್’ ಸೌಲಭ್ಯ: 15 ದಿನಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ: ಮನೆಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜೆಪ್ಟೊ, ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ವಿಕ್–ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯವು ಖರೀದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಡೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

'ಪೇ ಲೇಟರ್' (ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು) ಸೌಲಭ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಪಾವತಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಜೆಪ್ಟೊ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹10 ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

'ಇದು ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜೆಪ್ಟೊ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೈವಲ್ಯ ವೊಹ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.