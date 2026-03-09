ಬೈ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್: ಸೌಲಭ್ಯವೋ, ಸಾಲದ ಬಲೆಯೋ?

<p>‘ಇವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿ!’ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಆಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ? ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯೊಂದು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಕದ ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತ್ರ ಈ ‘ಬೈ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್’ (ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್). ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಾಲಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಲೆ ಇದು.</p>.<p>ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಎಂದರೇನು?: ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು ‘ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ’ ಎಂಬ ಸೌಲಭ್ಯ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರವೇ? ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಆಗುವ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ‘ಟೆಂಪೋರಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೇ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸುಲಭ ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?</p>.<p>1. ನೋಂದಣಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ (ಆಧಾರ್/ಪ್ಯಾನ್) ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಈ<br>ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p>.<p>2. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>3. ಖರೀದಿ: ಪಾವತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು<br>ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>4. ಮರುಪಾವತಿ: ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 15 ದಿನ, 30<br>ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಇಎಂಐ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಅನುಕೂಲ, ಅನನುಕೂಲ: ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನುಕೂಲಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಲ, ಬಲವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಇದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೈಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ<br>ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಹಣಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ,ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.</p>.<h2>ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು:</h2>.<ul><li><p>ಇದು ಉಚಿತ ಹಣವಲ್ಲ: ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತ ಹಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಲವೇ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳು: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಆಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.</p></li><li><p>ಬಜೆಟ್ ಪಾಲಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿ: ನೀವು ₹30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಎನ್ಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ 12 ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<p> <strong>ಮೂಲ ಬೆಲೆ: ₹30,000</strong></p><p><strong>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ:</strong> 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 24ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ<br>ಸುಮಾರು ₹4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ.</p><p><strong>ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು:</strong> ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ₹1,000ರಿಂದ ₹1,500 ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ದಂಡದ ಹೊರೆ:</strong> ನೀವು ಒಂದು ಕಂತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ತಡವಾದರೂ, ಆ ತಿಂಗಳೇ ಸುಮಾರು<br>₹300ರಿಂದ ₹500ರಷ್ಟು ‘ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ’ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ:</strong> ₹30,000 ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗೆ ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಜಿಎಸ್ಟಿಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹36,000ರಿಂದ ₹37,000ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ,ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ!</p>.<p><em><strong>(ಲೇಖಕ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>