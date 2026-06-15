ಗಳಿಕೆ– ಉಳಿಕೆ – ಹೂಡಿಕೆ ನಮಗಾಗಬೇಕು ಮನವರಿಕೆ

<p>‘ಕುಳಿತು ತಿಂದರೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು’, ಗಾದೆಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವವನ ಬಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯಷ್ಟು (ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು) ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಗಾದೆಮಾತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ರೊಕ್ಕದ ಅಧಿದೇವತೆಯನ್ನು ಒಲಿಸುವಂತೆ, ತಾಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಡುವುದರಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಮಾನವೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ, ತವರು ಮನೆಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನೋ ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೋ, ಬೆಡ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೋ ಹಣ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ನೋಟು, ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನೂರರ ನೋಟು, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗಿಂದ ಈ ಹಣ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಇನ್ನು, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪಿಗ್ಗಿಯ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳು ತೂರಿ ಒಳಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಗೋಲ್ಕಾದೊಳಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸದ್ದುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಡೈರಿಯ ಹಾಳೆಯೆಡೆಯಿಂದ ನೋಟುಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿದ್ದವು. ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನೊಳಗೆ ಮಡಿಚಿಟ್ಟ ನೋಟುಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಬಳಸಲು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.</p><p>ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮರಿಯೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಪುರುಷರೂ ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ಸರಿಸಮಾನರಾಗಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲವೂ ಇದು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ವಿವೇಕ, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಳಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನದ್ದು. ಹೀಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಬರುವ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಾಲ ನಾಗಾಲೋಟದಂತೆ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಳಿಕೆ, ಉಳಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿಡಿ’ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗಮನ ಥಟ್ಟನೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿಯುವಂಥವು.</p><p><strong>ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ...</strong></p><p>‘ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ, ಒಡವೆಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿಡಿ. ‘ಪೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್’ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಡಿ. ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವೂ ಸರಳ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (ಎಫ್ಡಿ) ಮಾಡಿ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಭವ್ಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ.</p><p>‘ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿಯೇ ‘ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್’ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆ, ಪೆನ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಭವ್ಯ.</p><p>‘ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ಮುಂತಾದವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವಾಗ ಆಯಾಯ ಫಂಡ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಫರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಆಗ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಯೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಮುನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೆರೋದ, ಮೋತಿಲಾಲ ಓಸ್ವಾಲ ಮೊದಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p><p><strong>ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು</strong></p><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆ.</p><p>ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ (Mahila Samman Saving Certificate). ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಬಿಐ ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗುವಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ‘ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ’ (Sukanya Samriddhi Yojana) ಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ.</p><p>l→ಆವರ್ತಿತ ಠೇವಣಿ (Recurring Deposit - RD) ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂ. ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ<br>ವಿಧಾನ.</p><p>l→ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF - Public Provident Fund) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ section 80C) ಯೂ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p><strong>(ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ನುಡಿಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆ–ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಧಾ ಓದಿ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>