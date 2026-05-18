ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ: ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇಜಿಆರ್‌ ಹೊಸ ಮಾದರಿ

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ; ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಇದೇ ಮೇ 4ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ (ಇಜಿಆರ್) ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು ಇಜಿಆರ್: ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಗಾರ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಿಸುತ್ತೀರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದೇ ಈ ಬಂಗಾರದ ರಸೀದಿ ಅಥವಾ ಇಜಿಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ರಸೀದಿಯು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೆಬಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

1. ಚಿನ್ನದ ಠೇವಣಿ: ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವಾಲ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ವ್ಯಾಪಾರ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ರಸೀದಿಗಳು ಎನ್ಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

3. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು: ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸೀದಿಗಳು ಜಮೆಯಾದಾಗ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 100 ಗ್ರಾಂ), ನೀವು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಸೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ವಾಲ್ಟ್ನಿಂದ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?: ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತೆಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೆಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಳಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇದು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?: ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗ