ಹಣಕಾಸು : ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಜಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ? ಏಕೆ?

<p>ಇಂದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಂಪು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಜಿಎಂಸಿ) ತಮ್ಮ ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯು ಕಂಪನಿಗಳು ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರನಾಗಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p><p>ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬಿಡುವು ಪಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯೋಣ.</p><p><strong>ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?:</strong></p><p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆತನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಲೋಟರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಆತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ತಾನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p><p>ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿವರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಂಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p><p>ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯು ಸ್ವೀಕೃತ ಆದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾ ವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p><strong>ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?</strong></p><p>ಹೀಗೆ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೊಂದು ಇದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅದಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ‘ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ’ಯನ್ನು<br>ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಿಟೇಲ್ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ವಿಮಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು<br>ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಟರಾಕ್ಟ್, ಹೆರಿಗೆಯಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆದಾಗ ಆ ಮಿತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ರಿಟೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೂ ತನ್ನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು</strong></p>.<p>‘ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್’ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿರುವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ರಿಟೇಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ರಿಸ್ಕ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರಿಟೇಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು.</p><p>ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ‘ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ’ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಬೋನಸ್ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ) ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದರೆ ಜಿಎಂಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ₹3 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ, ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ‘ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ’ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ₹3 ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ₹2 ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಮೆಯ ರಕ್ಷೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅದರ ನಿಯಮ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪಡೆದವರು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಜಿಎಂಸಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>