ಸಾಲ ಏಕೆ? ಕಾರಣ ಏನು?

<p>ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ಮನೆಯ ದುರಸ್ತಿಯಂತಹ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇ 48ರಷ್ಟು ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಜನರು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೇ 16ರಷ್ಟು ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಪೈಸಾ ಬಜಾರ್ನ ‘ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಪೈಕಿ ಇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 52ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇತನ ಪಡೆಯದ ವರ್ಗದವರ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 38ರಷ್ಟಿದೆ. </p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಿಂತಲೂ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು, ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>