ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕೈಹಿಡಿದ ‘ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ’

<p>ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ನೋಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ! ಹಾಗಾದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೇ ಹಣ ಹೂಡಬೇಕೇ?</p>.<p>ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ನಿಫ್ಟಿ–100, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್–150 ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್–250 ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೇ 8.2ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ (ಎನ್ಎಸ್ಸಿ) ಶೇ 7.70ರಷ್ಟು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ತಲಾ ಶೇ 7.50ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪಿಪಿಎಫ್ ಶೇ 7.1ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಯಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಸೂಕ್ತ?:</strong> </p><p>ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ 8.2ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಎಸ್) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಗಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಯಸುವವರು ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬೇಕಾದವರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (ಎಂಐಎಸ್) ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಷೇರುಪೇಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?:</strong> </p><p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಮೀರಿಸಿ ಲಾಭ ಕೊಡುವ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 100 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಿಫ್ಟಿ–100 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ -0.15ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ, ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್–50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶೇ -0.38ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್–150 (ಶೇ 4.39) ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 250 (ಶೇ 1.12) ಕೂಡ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಭಾಗವೂ ಶೇ 6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಿಂತಲೂ ಇವುಗಳ ಗಳಿಕೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಫ್ಟಿ–100 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 11.99 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10.64ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ₹9.04 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ 150 ಸೂಚ್ಯಂಕ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ 13.67ರಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಂದು ತೊಡಗಿಸಿದ ₹1 ಲಕ್ಷ ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಜೇತನಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಜಾಣ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ?:</strong> </p><p>ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ನೋಡಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಷ್ಟಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಣ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಜಾಣತನ.</p>