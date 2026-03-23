ಕೆಂಡದಂತಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಚಿನ್ನ

<p>ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ‘ಹಳದಿ ಲೋಹ’ದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಈಗ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 8ರಿಂದ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು? ಬಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ವೈಭವ ಪಡೆಯಲಿದೆಯೇ?</p>.<p><strong>ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?:</strong> ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p><strong>1. ಡಾಲರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ:</strong> ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಅನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಈಗ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>2. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಗಿ ನಿಲುವು:</strong> ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 110 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಇಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>3. ಲಾಭದ ನಗದೀಕರಣ:</strong> 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮಗಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>4. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವ:</strong> ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು?:</strong> ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಚಿನ್ನ ದಾಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1.48 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 1.52 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ₹1.80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಜೆ.ಪಿ. ಮಾರ್ಗನ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?:</strong> ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಜೆ.ಪಿ. ಮಾರ್ಗನ್, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.6 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಕುಸಿತ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬದಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಏರಿದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯ. 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ₹1.85 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.</p>.<p><strong>ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು:</strong> ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಯು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>