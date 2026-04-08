‘ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ: ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಚೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ.ಸೆಲ್ವಿ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಆನಂದ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>