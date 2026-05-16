₹ 75 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾದವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ನಂಬಿದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ₹ 75 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರಿಹರದ 71 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಮಾಲಾ ತೊದರ್ವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಲಾ ಎಂಬುವರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಎಸ್ಬಿಐ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಅವರು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ₹ 75.42 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಖಾತೆಯಿಂದ ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಲಹೆ ನೀಡಿದವರು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>