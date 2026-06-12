ಜನರು ಏನಂತಾರೆ?

<p>ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ₹3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ</p>.<p>ಇಪಿಎಸ್ 95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30ವರ್ಷ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಂತಿಕೆ ಹಿಡಿದು, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದು ₹1ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇವರು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬಂತೆ ಕೊಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಇವತ್ತಿನ ಔಷಧಿಗೂ ಸಾಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣದೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹3ಸಾವಿರವಾದರೂ ನೀಡಿ. ಹೊಸ ಯುಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಆರ್., ಇಪಿಎಸ್ 95 ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ</p>.<p>ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ. ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿ.ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪಣ ತೊಡಲಿ. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ.</p>.<p>ಎಚ್.ಎ. ಪ್ರಮೋದ, ಕಸಾಪ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-36-1326120865</p>