ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಂ.ಎಫ್‌: ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): 'ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ (ಎಂ.ಎಫ್) ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹40,450 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎಎಂಎಫ್ಐ) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ₹25,978 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಹರಿವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಂ.ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ₹42,702 ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ₹10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಳಹರಿವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹6,263 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ₹6,063 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿವ್ವಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೌಲ್ಯವು (ಎಯುಎಂ) ₹73.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 27.39 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 27.05 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, 33.63 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>'ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಎಎಂಎಫ್ಐನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ವೆಂಕಟ್ ಚಲಸಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಐಪಿ: ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಪಿ) ₹29,845 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹32,087 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಎಂಎಫ್ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಪಿಯ ಒಟ್ಟು ಎಯುಎಂ ₹15.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9.71 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ ಇಳಿಕೆ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ₹2,266 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ₹5,255 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ₹24,040 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>