ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ: ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ 29, 30ರಂದು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 'ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025' ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಐಸಿಎಐ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಭ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮೇ 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಜೈನ್ ಅವರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಆಧಾರ, ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 11.45ಕ್ಕೆ ಸಿಎ ನವೀನ ಖಾರಿವಾಲ್ ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಚೆನೈನ ಸಿಎ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್, 3.30ಕ್ಕೆ ಸಿಎ ಸಿದ್ದೇಶ ಗಡ್ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೇ 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಸಿಎ ಎನ್.ಸುರೇಶ, 11.45ಕ್ಕೆ ಸಿಎ ಪ್ರಶಾಂತ ಜಿ.ಎಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಸಿಎ ತರುಣ್ ಕೋಠಾರಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಐಸಿಎಐ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ., ಅನಂತ ನ್ಯಾಮಣ್ಣವರ, ಆದರ್ಶ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>