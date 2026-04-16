ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ: ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ

<p>ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಮರಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಒದಗಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಲಿಟರಿಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಲೋಕಿಸುವುದು, ವಲಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು, ಪರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಥೆಯು ಸುದ್ದಿಯ ತಲೆಬರಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು,ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ನಗಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಇಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುಧಾರಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು, ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೇಡಾರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಲಯವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ನೆಲೆಯ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ, ನವೋದ್ಯಮಗಳ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರ ಭಾಗೀದಾರಿಕೆ ಇರುವ ವಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2024–25ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹1.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೊತ್ತವಾದ ₹46,429 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2013–14ನೆಯ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ರಫ್ತು ಮೊತ್ತ ₹686 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಅದು 2024–25ನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹23,622 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, 34 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 2026–27ನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹2.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 17ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ತೆಗೆದಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವು ಹಾಗಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಏನೇ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರಮಾನ ಮೂಲ ಅವಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ, ನೌಕಾದಳ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಧುನೀಕರಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಪಡೆದಂತೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹುವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಉಪ ವಲಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳುತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಾನವರಹಿತ ವಿಮಾನಗಳು, ಅವಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ಗಗನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರುವ, ಷೇರುಪೇಟೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಇಎಲ್) ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಡಿಎಲ್) ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಾದರೂ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಗಮನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಂಪನಿ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್ಎಎಲ್) ಕೂಡ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಯಾದರೂ, ಅದು ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಇದ್ದಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಇದೆ.</p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉತ್ಸಾಹವು ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ವರಮಾನ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಕುಸಿತವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತುಸು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ‘ಅಗ್ಗ’ವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವಸರದಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಇರಿಸುವ ಬದಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಆಧುನೀಕರಣವು ದಶಕದ ಅವಧಿಯ ಯೋಜನೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುನ್ನೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ</p>.<h2>ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸೂಕ್ತ</h2><h2></h2><p><strong>ಜಿಬಿನ್ ಜಾನ್</strong></p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿರಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಆಧುನೀಕರಣವು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಮೌಲ್ಯವು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p><p>ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕು.</p><p>ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುವ ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿ, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.</p><p>ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ವಲಯವಾರು ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಲೇಖಕ</strong> ಜಿಯೋಜಿತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಣತ</p> 