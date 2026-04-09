<p><em>ವೈಭವ್ ಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ವಿಮೆ ಎಂಬುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆ ‘ಸಾವು’ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆಗೂ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಆದಾಯ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಪಾಲಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ತೀರಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ರೈಡರ್ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರೈಡರ್ಗಳು ಅಂದರೆ: ಇವು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮೂಲ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ವರಮಾನ ನಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ರೈಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾದ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳ, ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ. ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವು ಸರಳವಾದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯೊಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ರೈಡರ್ಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ?</p>.<p>1) ಹೆಚ್ಚಿನ ಕವರೇಜ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈಡರ್ಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು (ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ರೈಡರ್) ಜೀವವಿಮೆಯ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>2) ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ: ರೈಡರ್ಗಳು ಬಹುತೇಕರ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಂತೆ ಇರುವುದು ಅವು ಒದಗಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ರೈಡರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ರೈಡರ್ಗಳು ಆಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>3) ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು: ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಲವು ರೈಡರ್ಗಳು ಇವೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ರೈಡರ್ಗಳು, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೂಲ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಡರ್ಗಳು ಒದಗಿಸುವುದೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ, ಆದಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೈಡರ್ಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತವೊಂದು ಸಿಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ದುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರೆ ಕೆಲವು ರೈಡರ್ಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತವೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>4) ಕಂತು ಮನ್ನಾ: ವಿಮೆಯ ಕಂತನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ರೈಡರ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದವರು ತೀರಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ ಈ ರೈಡರ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ರೈಡರ್ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>5) ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವು: ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ರೈಡರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಬಗೆಯದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>6) ಅನುಕೂಲ: ಹಲವು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವು, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮರೆತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ವಿಮಾ ರೈಡರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದವುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನರ ಕೈಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಈ ಮೂಲಕ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಗಳು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> 