Mutual Fund Investment: ತಾಳಿದವ ಹಿತಾನುಭವ ಪಡೆಯುವನು

<p>ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಈಗ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 4ರವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 165ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 76ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ (ಅಂದರೆ ₹24,039 ಕೋಟಿ) ಬಂದಿದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅತಿಯಾದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ತೇಜಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಹೊಂದಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅರಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದು ಬಹಳ ತೇಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರಸುತ್ತ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕಂಡಾಗ, ತಾವೂ ಆ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜನವರಿ 29ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 30ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನೋಟ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಷೇರುಗಳು, ಸಾಲಪತ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p><strong>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ</strong></p>.<p>ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭ–ನಷ್ಟ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ತನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಭಾವುಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಂದುಕೊಡುವ ಲಾಭಕ್ಕೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಪಡೆಯುವ ಲಾಭಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಫಂಡ್ನ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ಹೂಡಕೆದಾರರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ</strong></p>.<p>ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳೀಕೃತ ಸೂತ್ರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬದಲು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದರ ಮೇಲೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 17.33ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಫ್ಟಿ 500 ಟಿಆರ್ಐ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ). ಇದೇ ಅವಧಿಯ 20 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೇವಲ ಶೇ 11.06ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ₹48.77 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ₹12.82 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವೆಡೆ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಬಹಳ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತೋರುವ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಏಕೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೂ, ಅವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಣನೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲವು. ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ದೊರೆತು, ಆ ಮೊತ್ತವೆಲ್ಲ ಅಸಲಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅಷ್ಟೂ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕುಸಿತಗಳ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತಾನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p><strong>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಯಣವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ ಪಿಜಿಐಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>