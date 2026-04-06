ತಲೆನೋವಿಲ್ಲದ ‘ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಂಡ್’

<p>ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ, ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಸಾಲಪತ್ರಗಳ ಕಡೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ಈಗ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ‘ಬುದ್ಧಿವಂತ’ ಫಂಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ತಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲ ನಿಯಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅದರ ‘ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ (ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ‘ಗ್ಲೈಡ್ ಪಾತ್’ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ (ಯೌವನದ ಸಾಹಸ): ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 25ರಿಂದ 35ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ) ತಲುಪಲು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಶೇ 65ರಿಂದ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಪರಿವರ್ತನಾ ಹಂತ (ಸಮತೋಲನ): ನೀವು 40-45ರ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗುರಿ ತಲುಪಲು 10 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹಂತ (ಭದ್ರತೆ): ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಲು 1-3 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಫಂಡ್ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು (ಶೇ 65ರವರೆಗೆ) ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸಿ)</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು:ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಫಂಡ್ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಂಡ್ 2050). ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸೆಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಲೋಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶೇ 3, 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶೇ 2 ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗುವ ಲಾಭಗಳು: ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಇದರ ‘ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮರು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಂಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಆಂತರಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಪತ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿಹಣ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು) ಈ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೇಟ್’ ಇರುವ ಫಂಡ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-1910441560</p>