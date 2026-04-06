ಋಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅಂಕ: ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರದಿದ್ದರೂ 'ಋಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ'ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 2020ರಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಋಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ'ವೇ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪನ್ವಾರ್ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಿದಾರರಾದ ಕಾರಣ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೊಸತಾಗಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಹಳೆಯ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ'ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕ' ಎನ್ನುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್'.</p>.<p>ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆಬಿ ಪಾರ್ದೀವಾಲಾ, ಕೆ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪನ್ವಾರ್ಅವರು ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಪಿಎನ್ಬಿ), ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ (ಎಸ್ಬಿಐ) ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪಿಎನ್ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಪನ್ವಾರ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಿದಾರರಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಹಿತಿಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಬಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, 'ಪನ್ವಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರಾಜೇಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>