ಪ್ಯಾಸಿವ್‌ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟಾ

<p><em>ಶರವಣ್ ಗೋಯಲ್</em></p>.<p>ಇಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೂ ಆದ ಸವಾಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ ಸರಿಯಾದ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಬಹಳ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯು ತನ್ನ ಸರಳ ತಂತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಗಳಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಏರಿಕೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು, ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು.</p>.<p>ಮೊದಲನೆಯದು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.</p>.<p>ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನೀಡುವ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ, ಆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವೂ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ತರ್ಕವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಇರಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳೇ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೋ, ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೋ ಅಲ್ಲ.</p>.<p>ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು ಆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಲೆಬಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>l ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ: ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುವ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>l ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾವು ಯಾವುದರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಷೇರುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>l ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ: ಈಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಲಾರ್ಜ್ಕ್ಯಾಪ್ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಇರುವ ನಿಫ್ಟಿ-50 ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆ. ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್, ವಿವಿಧ ವಲಯ, ಸಾಲಪತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅರಿವು: ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುವ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುವ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>l ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗೀದಾರಿಕೆ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಫೋಲಿಯೊ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣತಿ ಇರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಜ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಯುಟಿಐ ಎಎಂಸಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-110269876</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>