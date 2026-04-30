2016–17ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮೊತ್ತವು ₹43,921 ಕೋಟಿ. ಇದು 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ₹3,49,589 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರೋವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್ಐಪಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯೂ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ–ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ₹100 ಇದ್ದರೂ ಎಸ್ಐಪಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ (ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಎಸ್ಐಪಿ) ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಲಂಪ್ ಸಮ್) ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸ್ಐಪಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 10-15ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.