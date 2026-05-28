ಇನ್ವಿಟ್‌: ನಿರಂತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ

<p><em>ಹರ್ಷ ಶಾ</em></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ರಸ್ತೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಾಸುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇವು ನಿತ್ಯದ, ಬಹಳ ಸಹಜ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವ ಬದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಭಾಗಶಃ ಮಾಲೀಕ ನೀವೇಕೆ ಆಗಬಾರದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಏಕೆ ಗಳಿಸಬಾರದು?</p>.<p>ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ: ಅಂದರೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ (ಎಫ್.ಡಿ) ತೊಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್.ಡಿ.ಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ, ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅರಸುವುದಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ, ಷೇರುಪೇಟೆಯ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗದೆ, ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವರಮಾನ ನೀಡುವ, ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರಸುವುದು ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು (ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್) ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅರಸುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.</p>.<p>ದೇಶದ ಎಂಜಿನ್: 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಖಚಿತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ‘ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್’ (ನಾಬ್ಫಿಡ್) ಪ್ರಕಾರ 2047ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ₹750 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು, ದತ್ತಾಂಶ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ದಕ್ಷವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಲ, ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಆಧುನಿಕವಾದ ಗೋದಾಮುಗಳು ಬೇಕಿವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಪಾರ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ. 2013–14ರಲ್ಲಿ ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು 2026–27ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ₹12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸವಾಲು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು (ಇನ್ವಿಟ್) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ವರಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಡಲು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಟಕುತ್ತಿದ್ದ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿಸ್ಕ್, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು (ಸೆಬಿ) ಇನ್ವಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಠಿಣವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಹಣವನ್ನು ವರಮಾನ ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಜ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಷೇರುಪೇಟೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಮೌಲ್ಯದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು (ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 80ರಷ್ಟನ್ನು) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವು ಅದಾಗಲೇ ವರಮಾನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೆಬಿ, ಇವು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಾಲು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ವರಮಾನ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಗದನ್ನು ‘ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿವ್ವಳ ನಗದು’ (ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೊ – ಎನ್ಡಿಸಿಎಫ್) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 90ರಷ್ಟನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೆಬಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ವರಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವರಮಾನ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಷೇರುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಾಂಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ವರಮಾನವು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ವರಮಾನ, ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ವಿಟ್ಗಳನ್ನು ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ, ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ವಿನಾ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಗಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ₹7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು, ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಇಂಧನ ವಲಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಂಡಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಸಿಂಗಪುರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರಮಾನ ಸಿಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ವರಮಾನ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನೋಡಬೇಕಿರುವುದು ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು. ಇದು ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ನಿರಂತರವಾದ ವರಮಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ಮೊತ್ತ) ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು, ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯದ ವೃದ್ಧಿ (ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ವರಮಾನ ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು). ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಇನ್ವಿಟ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 12ರಿಂದ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು) ಗಳಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವರಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಇಂಡಿಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-51-960799521</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>