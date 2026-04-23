ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ: ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಾದಿ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಳಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಬಹುಬೇಗನೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಷೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗೆಯ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ನೀರಸವಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಇಂದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊಯ್ದಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರಿ ಇರಬೇಕಾದುದು ಜೀವನವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇಡುಗಂಟೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಅವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಹುಲ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ರಾಹುಲ್ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಅವಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಆಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಜಲಿ. ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅಂಜಲಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳ. ಅಂಜಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅಂಜಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ರಾಹುಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವೇತನವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,700 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹11,449 ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂಜಲಿಯ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ಆರಂಭದ ಒಂದು ವರ್ಷ ₹20 ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವು ₹21,400ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ₹22,898 ಆಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿಯ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ₹1 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ವೇತನದ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ₹21.73 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವು ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ₹81.67 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಅಂದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತ ₹10 ಸಾವಿರವಾದರೂ ಗಳಿಕೆ ಶೇ 12ರಷ್ಟು) ಪಡೆದರೆ 10ನೆಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ₹28.80 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. 20ನೆಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ₹1.46 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಅಂಜಲಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಅಂಜಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಉಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಂಬಳದ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ 10ನೆಯ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು ₹43.46 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ₹1.63 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಹುಲ್ ಪಡೆಯುವ ಗಳಕೆಯು ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಆತನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಜಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ₹17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಜಲಿಯ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡರೂ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅಂಶ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಯಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಳಿಕೆಯು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರವಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಇರುವುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸದೆ ಇರುವುದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲವು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಟಾಪ್–ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್–ಅಪ್ ಎಸ್ಐಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಖರ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದು. ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಪಿಜಿಐಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಇಒ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ