ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬಡವರಾಗುವುದು ಏಕೆ?

<p>ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಅಗಾಧ ಬುದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ–ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಣದ ಹಿಂದಿನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವ ಕೃತಿಯಿದು. ಹಾಗಂತ ಇದು ‘ಸರಳವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ’, ‘ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ’ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ನೇರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ‘ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದೇಕೆ?’ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂದಿನ ಅಂಕಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದವರೂ ಬದುಕಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ’ ಎಂಬ ಲೇಖನ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಬಡತನದ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?’, ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಮೊದಲ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!’, ‘ನಾಳೆಯ ಹಣ’ ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹಣ’ ಎಂಬ ಲೇಖನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ; ಹಣ ಏಕೆ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಲೇಖಕ ಓರ್ವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕುಂ.ವೀ ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಓದುಗರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೃತಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-51-516180466</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>