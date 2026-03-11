ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ: ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯವೇ?

ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:23 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:23 IST
ಪ್ರ

ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಲಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತಿನ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ‘ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ಼್ಟಿ’ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೇ? ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು, ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು.

ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ) ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಧಾರಿತ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಹಿವಾಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ (ಡಾಲರ್‌) ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿ–50 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇದಕ್ಕೂ ಮೂಲಾಧಾರ. ದಿನದ ಸುಮಾರು 21 ಗಂಟೆ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ವಿದೇಶಿಯರು, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಬಂದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಟಿಟಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮುಕ್ತ ಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 2,50,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಷೇರುಗಳು, ಇಟಿಎಫ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಹುದು.

ರಿಸ್ಕ್‌ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಗಿಫ್ಟ್‌ ನಿಫ್ಟಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಅಗತ್ಯ.

ಪ್ರ

ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 1995ರಲ್ಲಿ ಉಯಿಲಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇ-ಖಾತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವಿನೋ? ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಯಿಲಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಯಿಲು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಾನ್ಯ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಯಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

