ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಫ್ಆ್ಯಂಡ್ಒ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕಾಗುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗತಿಯ ಅನುಸಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಊಹೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಸಿತವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದ ತುಸು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಮರೀಚಿಕೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮೊತ್ತವೇ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ‘ಸೆಬಿ’ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆ. ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕು.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ, ಅತಿಯಾದ ವಹಿವಾಟು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು, ತಮ್ಮ ಸೋಲು–ಗೆಲುವಿನ ಅನುಭವ ದಾಖಲಿಸದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದುವುದು. ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಅಗ್ಗಕ್ಕೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಾದ ಸಂವೇದನಾಂಶಗಳನ್ನು (ಗ್ರೀಕ್ಸ್) ಗುರುತಿಸಿ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗತಿ (ಏರಿಳಿತ), ಆಪ್ಶನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅರಿವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ನಷ್ಟಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯ ಗುರಿ ತಲಪಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿದಾರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಆತನಿಗಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಆತನ ತಪ್ಪಾದ ಊಹೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲ ಕ್ಷಯಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಏರಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಂಚಲತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ರೋಕರ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಂತರ ಲಾಭ ಏಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಷ್ಟ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಾರದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ, ಅನುಭವ, ನಿಯಮಿತ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
